Afscheid Peter Lievaart bij Yuverta mavo

Aalsmeer – Op woensdag 8 december is Peter Lievaart van de Yuverta mavo (voorheen Westplas) onverwachts overleden. Voor alle collega’s was het verliezen van de geliefde, gepassioneerde en betrokken schoolleider een grote schok. Alle leerlingen zijn deze dag naar huis gestuurd en ouders werden via mail op de hoogte gebracht van het overlijden. Peter Lievaart werkte sinds 2003 bij het Wellant College. In 2016 werd hij benoemd tot schoolleider van toen nog de Westplas mavo. Peter Lievaart is 57 jaar geworden.

Kraampje voor school

Vanaf vandaag, dinsdag 14, tot en met woensdag 22 december is er voor oud-leerlingen, ouders, dorpsgenoten en andere betrokkenen de gelegenheid om afscheid te nemen van Peter Lievaart. Hiervoor staat op elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur een kraampje voor de school in de 1e J.C. Mensinglaan. Hier branden twee kaarsen, is een foto van Peter te zien, staan er bloemen en ligt er een herdenkingsboek voor een korte boodschap. Ook staat er een ‘brievenbus’ (een vogelhuisje met dak dat open kan) voor kaartjes of brieven aan Peter en/of zijn nabestaanden.

Digitale herinneringsplaats

Daarnaast is er ook de gelegenheid om gebruik te maken van een door de docenten van Yuverta mavo ingerichte digitale herinneringsplaats. Hier kan een digitaal kaartje, briefje, gedichtje of iets anders achtergelaten worden. Ook is het mogelijk om digitaal een kaarsje voor Peter aan te steken: https://memori.nl/gedenkplaats/peter-lievaart/

Van alles wat de docenten ontvangen, wordt gezorgd dat het bij de nabestaanden terecht komt. De docenten tot slot: “Voel je vrij op het plein voor onze school of digitaal een laatste groet te brengen aan onze gewaardeerde collega en schoolleider.”