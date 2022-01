Afscheid Nico Borgman: “Het is mooi geweest”

Aalsmeer – In de Historische Tuin is donderdag 6 januari afscheid genomen van Nico Borgman. Vrienden, bekenden, (oud)-collega’s en politici kwamen een laatste groet brengen aan de oud-wethouder en ereburger.

In de Historische Tuin was een route gecreëerd. Bij de ingang werd gevraagd een bloem te pakken en deze rond de kist met daarop een kleurig en gevarieerd bloemenboeket neer te leggen. Middels een grote foto in de veilingzaal keek Nico Borgman lachend toe. Hij heeft een rijk en gelukkig leven gehad, de tekst bij de foto beaamde dit: “Het is onvoorstelbaar hoe mooi het is geweest.”

Na het afscheid was er de mogelijkheid om de familie te condoleren. Tussen de kassen van de Historische Tuin werden de mensen vervolgens weer naar buiten geleid richting de Nico Borgman brug.

Nico Borgman overleed na een kort ziekbed op 90-jarige leeftijd in zijn huis aan de Uiterweg. Hij zal herinnerd worden als een bevlogen inwoner die zich vele jaren actief ingezet heeft voor Aalsmeer op diverse fronten, naast politiek onder andere voor de Bovenlanden en de Historische Tuin.