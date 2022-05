AED-kast naast de brandweersteiger

Aalsmeer – De Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart heeft een nieuwe AED-kast kunnen realiseren naast het informatiebord bij de brandweersteiger aan de Stommeerweg. Het Waterfront is zo goed als afgerond en tegenwoordig kan een Automatische Externe Defibrillator (AED) daarbij niet meer ontbreken.

Bij een acute hartstilstand is snel ingrijpen door middel van hartmassage en een AED van levensbelang. Deze combinatie heeft zich afgelopen 5 mei opnieuw bewezen toen het estafetteteam van Aalsmeer met het bevrijdingsvuur in de hand hun AED succesvol kon inzetten voor een deelnemer uit een andere gemeente.

De stichting organiseert reanimatiecursussen waar inwoners zich voor kunnen inschrijven via de website www.reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl. Het volgende doel is eenzelfde soort kast te realiseren in de buurt van het Surfeiland. Zo wordt Aalsmeer en Kudelstaart weer een stuk veiliger gemaakt.