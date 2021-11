Advies energiebesparing voor bewoners Hornmeer

Aalsmeer – Goed nieuws voor inwoners van de Hornmeer die aan de slag willen met het energiezuiniger maken van hun huis. In deze wijk is een aantal voorbeeldwoningen onderzocht en voor die woningen is een advies op maat gemaakt. Op maandagavond 15 november wordt hierover voor iedereen uit de Hornmeer een online informatiebijeenkomst georganiseerd.

Wethouder Duurzaamheid Wilma Alink: “De energieprijzen stijgen flink en een lager energieverbruik is natuurlijk ook goed voor het milieu. Daarom willen we onze inwoners helpen met het besparen van energie. Maar wat zijn hier de slimste stappen voor? Moet ik isoleren, zonnepanelen plaatsen of misschien andere maatregelen nemen? Die vragen kunnen voor mensen een drempel zijn om aan de slag te gaan in hun huis. Met de adviezen van het Regionaal Energieloket hopen we die drempel weg te nemen.”

Online informatieavond

Inwoners van Hornmeer kunnen zich aanmelden voor de online informatieavond ‘Buurtactie Energiezuinig Wonen Hornmeer’ op 15 november van 19.30 tot 21.00 uur (deelname is gratis). Hier worden niet alleen de adviezen voor de voorbeeldwoningen besproken, maar krijgen deelnemers ook tips hoe ze met weinig geld toch energie kunnen besparen. Tijdens de bijeenkomst kunnen deelnemers al hun vragen stellen aan een adviseur van het Regionaal Energieloket. Aanmelden kan via: https://regionaalenergieloket.nl/aalsmeer/indebuurt/projecten/bew-aalsmeer-hornmeer-2021.

Regionaal Energieloket

Ook inwoners van andere wijken in Aalsmeer en Kudelstaart kunnen natuurlijk terecht bij het Regionaal Energieloket voor informatie en advies over hoe ze hun woning energiezuiniger kunnen maken. Op https://regionaalenergieloket.nl/aalsmeer/indebuurt/projecten/aalsmeer-overzichtpagina-bew-rapporten-downloaden staan alle adviesrapporten van eerdere buurtacties. Voor vragen kan ook gebeld worden naar: 088-5254110 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur) of stuur een mail naar: vragen@regionaalenergieloket.nl.