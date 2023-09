Activiteitenoverzicht ‘Uithoorn voor Elkaar’

Uithoorn – Elkaar ontmoeten, leren kennen, meedoen, plezier maken en elkaar – indien nodig – ondersteunen. Dat is het doel van de activiteiten van ‘Uithoorn voor Elkaar’. In oktober is er weer van alles te doen. De activiteiten op een rij:

Muzikale theatervoorstelling ‘Het wordt niets zonder jou’

met Hans de Booij en Sander van Leeuwen, zondag 1 oktober van 15.30 – 16.45 uur in Wijkcentrum Bilderdijkhof. Dit jaar verscheen het boek ‘Het wordt niets zonder jou’ over het leven van zanger Hans de Booij. Samen met schrijver Sander van Leeuwen gaat De Booij het theater in. Kom naar deze kwetsbare en tegelijk vrolijke voorstelling waar het natuurlijk gaat over roem en succes, maar ook over pijnlijke relaties, bijna-doodervaringen en eenzaamheidsgevoelens. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden is verplicht en kan via 0297 – 567 209 of bilderdijkhof@participe.nu.

Gespreksgroep voor naasten van iemand met dementie

Maandag 2 oktober, 13.00 – 14.30 uur. Het zorgen voor iemand met dementie brengt specifieke problemen en vragen met zich mee. Deel je ervaring met anderen in een vergelijkbare situatie en krijg antwoorden op je vragen van onze mantelzorgconsulent. Locatie: Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1. Bel voor meer informatie of aanmelden: 020 – 512 7250.

Aan tafel met… De Eetclub

Dinsdag 3 oktober, 18.00 – 20.00 uur. De Eetclub gaat over de grens met wereldse gerechten! Samen eten met buurtgenoten, schuif gezellig aan en eet mee op dinsdag 3 oktober a.s. Aanmelden en betalen (€ 10,–): Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1.

Workshop Dikke dames schilderen

Dinsdag 3 oktober, 19.00 – 21.00 uur. Een leuke creatieve workshop in de ‘Week van de Ontmoeting’! De kosten bedragen € 12,50, inclusief mate-rialen en een kopje koffie/thee. Aanmelden en betalen kan bij het Wijkcentrum, Bilderdijkhof 1.

Alzheimer Café: Rouwverwerking: Verdriet en verlies

Donderdag 5 oktober, 19.30 uur. Gespreksleider Jos Heeremans spreekt met Caro Houtkoop, pastor en ethica bij Metakwaliteit, over rouwverwerking. Locatie: Wijk-centrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, Uithoorn. Aanmelden is niet nodig, inloop vanaf 19.00 uur.

Ook bij alle vaste activiteiten bent u van harte welkom. Kijk op de website voor het aanbod en eventuele wijzigingen in het programma: www.uithoornvoorelkaar.nu/agenda. Of volg ons op Facebook: @uithoornvoorelkaar en @wijkcentrumBilderdijkhof.