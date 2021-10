Activiteiten voor jeugd in herfstvakantie

Aalsmeer – In de herfstvakantie lekker sportief bezig zijn? Gewoon lekker in Aalsmeer of Kudelstaart? Helemaal gratis? Is het antwoord drie keer ja, kom dan lekker meedoen met de activiteiten van Team Sportservice! Op dinsdag 19 oktober wordt in Kudelstaart de Sport Mix georganiseerd in de Proosdijhal. Alle kinderen van groep 3 tot en met groep 8 zijn van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur om lekker te bewegen. Op woensdag 20 oktober kun je in Aalsmeer en Kudelstaart meedoen aan de Zwerfafval Bingo. Tijdens een uurtje ga je zoveel mogelijk afval opruimen en maak je kans op een leuke prijs.

Op donderdag 21 oktober wordt in samenwerking met Cultuurpunt en Buurtwerk de Sport Mix in sporthal De Bloemhof georganiseerd. Ook hier zijn alle kinderen van groep 3 tot en met 8 tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom. Naast de Sport Mix is er ook aandacht voor de jeugd tot en met 3 jaar. Zij kunnen meedoen aan het Nijntje beweegdiploma. Tijdens een half uur krijgen de kinderen alle basisonderdelen van bewegen aangeboden via leuke oefeningen en spelletjes.

Op donderdagmiddag is er dan nog voor de jeugd van 13 tot en met 17 jaar de gelegenheid om mee te doen aan verschillende activiteiten, zoals graffiti spuiten, Archery tag of hip hop. Voor alle gratis activiteiten geldt dat inschrijven noodzakelijk is via www.noordhollandactief.nl. Kijk ook op de website voor meer informatie en de precieze tijden.