Activiteiten voor jeugd door Buurtwerk Aalsmeer

Aalsmeer – Voor kinderen en jongeren van 10 tot en met 23 jaar organiseert Buurtwerk Aalsmeer deze kerstvakantie diverse activiteiten. Op donderdag 30 december en woensdag 5 januari kan deelgenomen worden aan het spannende spel Jachtseizoen, beide dagen van 14.00 tot 16.00 uur. Startlocatie donderdag is Place2Bieb in Kudelstaart en woensdag De Mikado in Oosteinde (Catharina Amalialaan).

Verder wordt in Place2Bieb op maandag 3 januari een voetbalmiddag georganiseerd van 14.00 tot 16.00 uur voor jongeren van 10 tot en met 14 jaar en op vrijdag 7 januari staat een spellenmiddag op het programma in het buurtcentrum aan de Graaf Willemlaan 1. Van 12.30 tot 14.30 uur voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 en van 15.00 tot 17.00 uur voor iedereen op de middelbare school (12 tot en met 17 jaar).

Ook in de planning, maar vindt door de corona-regels waarschijnlijk geen doorgang: Dungeons & Dragons en samen koken tijdens Place2eat op donderdag 6 januari. Kijk hiervoor eerst op jonginaalsmeer.nl of neem contact op via instagram @buurtwerk.aalsmeer. Voor alle activiteiten is vooraf aanmelden verplicht en dit kan via instagram of stuur een appje naar Amaro van der Valk: 06-57739637.