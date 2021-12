Actie ‘veilig koken’ door Nepal Benefiet Aalsmeer

Aalsmeer – Nepal Benefiet Aalsmeer is een nieuwe actie gestart. Nadat zij het hele dorp Tobang in Nepal van schoon drinkwater hebben voorzien. Gaan ze nu het dorp helpen om veilige te koken. Voor 35 euro kunnen zij al één gezin helpen. Het kindertehuis Ketaaketighar heeft op dit moment in Tobang een project om kinderen meer naar school te krijgen.

Dit doen zij door de kinderen op school een gratis maaltijd aan te bieden. Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer ondersteunt dit project met de tafeltjes en bankjes voor de school en met kookstoven, zodat ze op een veilige, rookvrije manier met veel minder hout het eten klaar kunnen maken. Deze maaltijden voor de kinderen worden gemaakt door de moeders van het dorp.

“Omdat de kinderen en de moeders uit het dorp in Tobang nu via school meekrijgen hoe ze veiliger en gezonder kunnen koken willen we het hele dorp Tobang voorzien van een kookstoof”, vertelt voorzitter Luci Beumer. “De kookstoof is van roestvrijstaal. In plaats van een vuurtje te stoken, zijn twee stukken hout voldoende om op de stoof een maaltijd te bereiden. De CO2-uitstoot wordt ook tegengegaan met de kookstoof. In totaal gaat het om negentig kookstoven, één kookstoof kost 35 euro.”

Helpt u ook mee?

Voor 35 euro kan de stichting één gezin van een veilige en gezonde kookstoof voorzien. Vindt u 35 euro te veel? Geen probleem, alle donaties zijn welkom. Een ander idee is om samen met uw familie of vrienden een kookstoof te doneren aan de bewoners van het bergdorpje Tobang. Zo helpt u ze om gezonder en veiliger te koken en hoeven de kinderen niet te slapen naast het ongezonde, open vuur! Doneren kan via de website: www.nepalbenefietaalsmeer.nl/doneer/geef