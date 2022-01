Actie ‘koffie pot vol’ geslaagd: 1.775 euro!

Aalsmeer – De actie ‘koffie pot vol’ heeft initiatiefnemer Gerard Zelen dinsdag 18 januari met succes afgesloten. Afgelopen donderdag had hij een gesprek met wethouder Wilma Alink met onder andere zorg en ouderenbeleid in haar portefeuille en zij gaf aan blij te zijn met deze sympathieke actie en nieuwsgierig te zijn naar het opgehaalde bedrag. ‘Koffie pot vol’ is door Zelen opgezet om de groep ouderen die na een uurtje Aqua Vitaal in het zwembad hun sportieve activiteit mochten afsluiten met een gratis door de ESA geschonken kopje koffie. De gemeente heeft echter besloten deze subsidie van 1.500 euro per jaar af te schaffen en dus geen gezamenlijke koffie-afsluiting voor de groep vijftig en zestig plussers.

Gerard Zelen besloot met een mooie zilveren koffiepot huis-aan-huis te gaan om de benodigde 1.500 euro in te zamelen. “Aqua Vitaal en de gezelligheid na afloop is belangrijk voor deze groep, het heeft een sociaal karakter en voorkomt eenzaamheid”, aldus Zelen en hij kreeg in deze veel (financiële) bijval. Hij heeft heel wat kilometers in de benen, bij 305 huizen aangebeld, maar heeft dit zeker niet voor niets gedaan. Hij heeft liefst 1.775 euro opgehaald, meer dan het streefbedrag. In totaal 613 bewoners in Aalsmeer en Kudelstaart hebben de actie financieel omard.

Afgelopen dinsdag is de inhoud van de koffiepot officieel overhandigd aan wethouder Alink en binnenkort gaat Gerard Zelen met de wethouder naar ESA om het geld te overhandigen aan directeur M. van Maastrigt.

Gerard Zelen tot slot: “Ik heb mogen ervaren en ondergaan, tijdens het lopen, hoe saamhorigheid nog steeds in Aalsmeer en Kudelstaart voelt. Even was politieke richting of afkomst niet belangrijk. Het collectieve besef van ‘klaar staan voor een ander’ stond voorop. Wethouder Alink was oprecht ontroert en trots op haar bewoners en ze voelde zich extra gesterkt in haar voortdurende strijd tegen de eenzaamheid. Laten we gezamenlijk tot het besef komen, anno 2022, dat dit niet meer mag voorkomen in ons dorp. Een klein menselijk gebaar kan een wereld van verschil maken. Alle gevers nogmaals hartelijk dank. Laat de actie ‘koffie pot vol’ een inspiratie en aanzet zijn om een duurzame blijvende aanpak te ontwikkelen tegen eenzaamheid.”