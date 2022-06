Aco en Maria Rijkenberg: Een fleurig diamanten jubileum

Mijdrecht – In hun door bloemen en prachtige kleurrijke schilderijen fleurige woning ontvingen Maria en Aco Rijkenberg donderdag 30 juni burgemeester Maarten Divendal ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk. In Mijdrecht en verre omgeving zijn zij een bekend echtpaar. Het dorpse warenhuis voor sportartikelen, speelgoed en enigszins luxe huishoudelijke artikelen was het familiebedrijf dat zij overnamen. Wij kent de winkel van Rijkenberg nou niet? Zelf woonde het gezin met twee dochters en een zoon boven en tegenover de winkel aan Bozenhoven. De levensmiddelen die de eerdere generatie ook nog in het assortiment had verdween, en het dorpse warenhuis bewoog mee met de artikelen waar vraag en aanbod voor was.

Inmiddels wonen Maria en Aco alweer zo’n 30 jaar aan Trasmolen, als één van de eerste bewoners van de wijk Molenland die toen werd gebouwd. Zoonlief heeft de zaak overgenomen, nu bekend van de enorme hoeveelheid veelzijdige tuinartikelen, op het bedrijventerrein in Mijdrecht. De beide dochters die oorspronkelijk met hun broer en hun ouders in de zaak hielpen zijn inmiddels een andere richting ingeslagen.

Brandweer

Op allerlei plekken in het dorp kon en kan je Aco en Maria tegenkomen. Aco is erelid van het brandweerkorps in Mijdrecht na jarenlang trouwe dienst. Beiden actief in de kerk en samen genieten van de omgeving. Maria is nog steeds één van de zingende sterren in het Regiokoor, dat de burgemeester onlangs nog heeft kunnen aanschouwen en vooral beluisteren tijdens het festival BeKOORlijk Abcoude.

Samen hebben ze alle aandacht voor de zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Met gezin, familie en vrienden hebben ze hun 60-jarig huwelijk gevierd bij De Veensteker, waar ze als liefhebbers van de Vinkeveense Plassen een tijd lang een boot hadden liggen. En dat fleurige, zegt iets heel anders over het willen ondernemen van dit ondernemersechtpaar. Zo maar, op een dag, besloot Maria dat ze nu tijd had om te gaan schilderen. Zonder enige ervaring of opleiding heeft ze dit zichzelf eigen gemaakt. Resultaat: meer dan zomaar een hobby, prachtige schilderijen, overal in huis. Net zo fleurig en zonnig als dit diamanten echtpaar.