Aardbeienbrug uiterlijk in juni klaar!

Aalsmeer – Op dit moment wordt er gewerkt aan de Aardbeienbrug en de brug bij de Kerkweg. Begin dit jaar is er vertraging opgelopen doordat de ligging van diverse kabels en leidingen en het persriool niet zeker waren. Om te zorgen dat, tijdens het boren van de palen, het riool niet voor overlast bij de bewoners van de Uiterweg zou zorgen is een bypass riool aangelegd en een nieuw ‘palenplan’ gemaakt. Inmiddels zijn de palen geboord en de werkzaamheden hervat. Er is helaas als gevolg van deze factoren wel een vertraging opgetreden. Aannemer Van Steenwijk heeft aangegeven dat de brug uiterlijk 1 juni 2020 helemaal klaar is met een mooie nieuwe hamei erop. Van 1 juni tot de bouwvak haalt de aannemer de omleidingsconstructie weg en brengt de aangrenzende percelen terug in de oorspronkelijke situatie. De planning is dat de vaarweg weer voor juli open is.

Renovatie Barendebrug

De volgende brug die aangepakt gaat worden is de Barendebrug in de Dorpsstraat. Ook komt de hamei terug op de brug en wordt de doorvaarthoogte hersteld. Op 6 april start de aannemer met de werkzaamheden. De vooraankondiging op de borden langs de weg staan er vanaf half maart. De renovatie aan de Barendebrug bestaat onder andere uit het renoveren van het huidige metselwerk en leuningen. Ook komt er een nieuwe fundering en een betonnen brugdek zodat de nieuwe brug straks de bovenbouw kan dragen. Op dit moment zit er nog extra versteviging onder de brug. Na het aanbrengen van de nieuwe fundering en versteviging van de brug is deze overbodig en wordt dit verwijderd. Hierdoor komt de doorgang onder de brug weer op zijn oorspronkelijke hoogte. Zodra de brug weer open is voor verkeer wordt de naastgelegen voetgangersbrug gerenoveerd. Omdat veel schoolgaande kinderen hiervan gebruik maken wordt dit zoveel mogelijk in de zomervakantie periode uitgevoerd.

Omleiding verkeer

Gedurende de werkzaamheden wordt al het gemotoriseerd verkeer omgeleid via de Van Cleeffkade. Voetgangers en fietsers kunnen nog wel gebruik maken van het voetgangersbruggetje naast de brug. De planning is dat de werkzaamheden eind augustus zijn afgerond.

Reconstructie Dorpsstraat uitgesteld

Om niet tegelijkertijd aan het werk te zijn aan de Burgemeester Kasteleinweg en de Dorpsstraat zijn de werkzaamheden voor de inrichting van de Dorpsstraat tussen de brug en de Ringvaarzijde, inclusief de aanleg van de drempel bij de Ringvaartzijde, uitgesteld tot na de aanleg van Burgemeester Kasteleinweg. De planning is nu dat dit medio 2022 zal plaatsvinden.

Brug Kerkweg / Oosteinderweg

In februari is gestart met de werkzaamheden. Op dit moment wordt er volop aan gewerkt en is brug volgens planning medio mei klaar is.

Foto: www.kicksfotos.nl. De werkzaamheden aan de Aardbeienbrug zijn in volle gang.