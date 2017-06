Aardbeienbrug met buurt schoon gemaakt

Aalsmeer – Zaterdagmorgen 3 juni om 6 uur!! (Luilak) Stonden 10 ‘vrijwilligers’ klaar om te werken aan een oude Aalsmeerse gewoonte: Zorg dat je bruggetje er voor de Pinksteren netjes bij ligt. Als ludieke grap had de buurtvereniging Uiterweg deze gewoonte aangepakt om de Aardbeienbrug eens goed onder handen te nemen.

Naast de wereldproblemen als de glasvezel en overlast schiphol (0206015555) kwam in de categorie klein leed deze voorheen witte brug op de klus agenda. Aan het jaarlijks onderhoud van deze monumentale brug was de gemeente door al deze problemen niet aan het onderhoud toegekomen. Het was dus geen overbodige luxe en pas na twee uur noeste arbeid met hulp van buren, Delwel glazenwasser en zoon en nog wat enthousiastelingen, was de groene brug weer getransformeerd in zijn oorspronkelijke kleur wit.

Met hulp van een wegafzetter met stopbord werd het verkeer prima geregeld. In alle enthousiasme werd haast overwogen om de brug ook te gaan teren, echter in gezamenlijk overleg werd besloten om dit toch maar niet te doen. Drie dagen drogen zou met een mooi pinksterweekend in het verschiet niet de waardering hebben gekregen waar de groep juist zo hard voor had gewerkt.

Na een kop koffie met koek en verse aardbeien van Nel de buurvrouw ging ieder na het harde werken met een voldaan gevoel naar huis. Genieten van een rustig en zonnig Pinksterweekend en natuurlijk van de weer ‘trotse’ Aardbeienbrug. Mail voor meer informatie over dit soort evenementen naar buurtvereniging.uiterweg@gmail.com