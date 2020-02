Uithoorn – Zondagmiddag rond kwart over twaalf 2-2 vond er een aanrijding plaats tussen twee auto’s. Volgens getuigen was de aanleiding was rare manoeuvre van een Landrover, die daarna, volgens getuigen, is doorgereden. Deze auto is door de politie terug naar de plaats van het ongeval gebracht. De bestuurster is korte tijd later door de politie aangehouden. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De politie heeft de zaak in onderzoek ( foto Jan Uithol)