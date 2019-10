Aandacht en verwennerij op Dag van de Ouderen

Uithoorn – Aandacht en verwennerij: dat zijn de belangrijkste ingredienten op de Dag van Ouderen in Uithoorn. Vorige week donderdag kwamen 157 senioren af op deze speciale dag die gehouden werd op Sportpark Randhoorn. De opening is verricht door wethouder Ria Zijlstra. De wethouder maakte na haar openingswoord met verschillende ouderen een praatje. Ze attendeerde hen op de verschillende soorten hulp die de gemeente kan bieden aan senioren.

Naast Ria Zijlstra waren er ook twee medewerkers van de gemeente Uithoorn aanwezig met een informatiekraam. Hier werd uitleg gegeven over onder andere huishoudelijk hulp, het aanvragen van een scootmobiel, een rollator of de regiotaxi. Op de informatiemarkt waren er naast de gemeentekraam ook stands met informatie over onder andere gehoorapparaten, geldzaken, brillen en uitvaart.

Bingo

De ouderen konden verder genieten van een heerlijke lunch, muziek en uiteraard traditiegetrouw de bingo. Wethouder Zijlstra: ,,Je merkt dat de ouderen zo’n dag enorm waarderen. Mijn complimenten voor de organisatie.”