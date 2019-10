Aalsmeerse tjalk 5e in Strontrace

Aalsmeer – In de week van 21 oktober werd voor de 46e keer de Strontrace gevaren. De start van deze meerdaagse wedstrijd vond plaats op maandag om 13.00 uur. Vanaf de startplaats Workum gaat de route – in zelf te kiezen volgorde – via Enkhuizen, Lelystad, Spaarndam en Amsterdam. Tijdens deze meerdaagse wedstrijd met zeilende historische vrachtschepen is het niet toegestaan om de motor te gebruiken. De Aalsmeerse tjalk de Nooit Volmaakt deed voor de zesde keer mee. Bemanningsleden waren onder andere de Aalsmeerders Witte van Tol, Bas van Tol en Maarten Tas.

Geen wind

De weersverwachtingen gaven het van te voren al aan: het zou een wedstrijd worden waarin het niet hard zou gaan waaien. Maar, dat er zó weinig wind zou staan, daar had schipper Rob Ligtenberg uit Leimuiden geen rekening mee gehouden. Het betekende dat schipper en bemanning het 24 ton wegende schip zo’n 65 kilometer vanaf de wal moest voortrekken. En dat viel niet mee.

Foto: Ingrid Tas (man overboord).

Race tegen de klok

Alle 6 deelnemende schepen hadden op de heenreis gekozen voor het traject via Lelystad / Haarlem / Warmond. Door het gebrek aan wind werd het een race tegen de klok, want de brug in Nieuwe Wetering moest gehaald worden. Helaas bleek bij aankomst op het keerpunt Warmond dat deze brug voor sluitingstijd van 22.00 uur niet meer gehaald kon worden. Dus werd er besloten om het op dinsdagavond ietsje rustiger aan te doen: er kon gelukkig op de Kagerplassen gezeild worden.

Zware terugreis

Na de overnachting bij Nieuwe Wetering bleek op woensdagochtend dat er nog steeds nauwelijks wind was. Dus moest er grotendeels gejaagd worden tot aan het IJ in Amsterdam. Na 3 uur verplichte rust ging de Nooit Volmaakt in het donker het Markermeer op. Pas op donderdag rond 6.30 uur kwam de Nooit Volmaakt als 5e deelnemende schip terug in het Friese Workum. De Strontrace 2019 zat er op. Maar, ondanks dat de 2019-editie behoorlijk zwaar was, werden er direct al weer plannen gemaakt voor de Strontrace van 2020. Hopelijk staat er dan wél wind en dan ook nog uit de juiste richting. Kijk voor foto’s en filmverslagen op www.varenmetdenooitvolmaakt.nl

Foto’s: Ineke Hartman