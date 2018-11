Aalsmeers uitje voor ouderen Kloosterhof

Aalsmeer – De inloopgroep De Buurthof van zorgcentrum ’t Kloosterhof heeft op een maandagochtend de watertoren bezocht en het nieuwe Flower Art Museum. Waarom? Een keer per maand gaat de groep uit en bij navraag bleek dat allen nog nooit in de watertoren geweest zijn. En dat terwijl men geboren is in Aalsmeer of in de directe omgeving. Dat konden de vrijwilligers dus niet verkroppen.

De watertoren is bereikbaar voor mensen in een rolstoel, er is zelfs een invalidetoilet aanwezig! Maar je moet wel de stap zetten om te gaan! Dat hebben de ouderen en de vrijwilligers dus samen gedaan. In de watertoren kreeg de groep een warm welkom en werd uitleg gegeven over de toenmalige functie van de toren.

Daarna is de groep overgestoken en werd hartelijk ontvangen in het Flower Art Museum. Ook het bloemenmuseum is toegankelijk voor rolstoelen. Er is informatie gegeven over de bloemenschilderijen en alle andere aanwezige bloemenkunstwerken tijdens de rondleiding en daarna heerlijk uitrusten aan de gezellige tafel met een kopje koffie. Parkeren is bij beide locaties ook geen probleem, tot aan de deur!

Al met al een gezellige geslaagde ochtend uit en weer op tijd in het Kloosterhof voor de lunch. Dank aan de speciale openstelling en de gastvrijheid en dank aan alle vrijwilligers die helpen om zomaar een maandagochtend voor de ouderen tot een gezellig en typisch Aalsmeers uitje hebben gemaakt!