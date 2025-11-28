Vernieuwde Aalsmeerderweg weer open!

Aalsmeer – De Aalsmeerderweg tussen de Stommeerkade en de Machineweg is volledig vernieuwd en weer open voor verkeer. De weg is niet alleen opnieuw geasfalteerd, maar ook de ondergrond is aangepakt, waardoor hij weer 25 jaar mee kan. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de Aalsmeerse aannemer H. van Wijk infra en verliepen volgens planning.

Wethouder Openbare Ruimte Sven Spaargaren ging bij het werk langs en sprak met medewerkers van H. van Wijk infra en de eigenaar Lars van Wijk over de werkzaamheden en het verloop ervan. Sven Spaargaren: “De laatste tijd zijn er veel wegen aangepakt in Aalsmeer. Dit is belangrijk om onze gemeente toekomstbestendig te houden. De vernieuwing van de Aalsmeerderweg is daarbij een belangrijke stap, omdat het een weg is die veel gebruikt wordt. Ik wil de aannemer graag bedanken voor zijn professionele aanpak en alle omwonenden voor hun geduld tijdens deze werkzaamheden.”

Laatste werkzaamheden

Alle grote werkzaamheden zijn nu afgerond. In de week van 8 december worden, als het weer het toelaat, de belijning aangebracht en de beplanting tussen de weg en het fietspad voltooid. Na deze laatste werkzaamheden is de reconstructie van deze belangrijke verkeersroute afgerond.

Ook de aannemer kijkt tevreden terug op het project. Dankzij de lokale aanwezigheid kon het werk efficiënt en volgens planning worden uitgevoerd. Eigenaar Lars van Wijk: “Wij zijn blij met deze opdracht in Aalsmeer. Het was een complex werk waarbij wij veel rekening moesten houden met de omgeving. Doordat ons bedrijf aan de Samoaweg is gevestigd, konden we snel schakelen en dat kwam het werk ten goede. Ook konden we hierdoor de bewoners en bedrijven langs de Aalsmeerderweg gemakkelijk te woord staan.”

Blijf op de hoogte via de Bouwapp De meest actuele informatie over de planning, verkeerssituaties en de laatste werkzaamheden is te vinden in de Bouwapp. Zoek in de app naar ‘Aalsmeerderweg’.

Foto: Gemeente Aalsmeer