Aalsmeerders in ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’

Aalsmeer – Een bijzonder vooruitzicht voor vijftig inwoners van Aalsmeer uit het postcodegebied 1431. Zij nemen plaats in de studio van ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ en strijden om prijzen tot wel vijf miljoen euro. Of ze daadwerkelijk in de prijzen vallen, is 15 maart vanaf 20.00 uur te zien bij SBS6. Marlou uit Aalsmeer speelt mee op de postcode van haar ouders, die dertig jaar geleden begonnen met meespelen. Hoewel haar ouders er inmiddels niet meer zijn, zet zij samen met haar broer de traditie voort. “Mijn broer speelt ook mee op zijn eigen adres en hij is ook uitgenodigd! We gaan dus met z’n vieren: mijn zoon, mijn broer, mijn schoonzus en ik.” De inwoonster uit Aalsmeer is trouwe kijker van het programma:“Vanaf de bank weet je precies hoe het moet, totdat je er zelf staat”, vertelt ze lachend. “Maar ik ga wel naast Linda staan, want als ik voor een koffer kies, dan heb ik thuis een probleem, haha!” Mocht Marlou in de prijzen vallen, dan weet ze al wat ze gaat doen. “Ik ben al een tevreden mens. Wat ik win, deel ik graag met mijn broer.”

Gouden Kofferspel

De vijftig inwoners van Aalsmeer zijn samen met inwoners van negen andere wijken uit heel Nederland aanwezig in de studio. Eén van de vijfhonderd aanwezigen maakt kans de studio als miljonair te verlaten. Diegene neemt in de finale plaats aan de desk naast Linda de Mol om het ‘Gouden Koffer Spel’ te spelen. Door de bekende gouden koffers te openen, maakt de finalist kans op een geldbedrag dat kan oplopen tot wel vijf miljoen euro. Het door de finalist gewonnen bedrag wordt ook door een deelnemer van de Postcode Loterij gewonnen. Ergens in Nederland belt Winston Gerschtanowitz op zondagavond live aan om de bekende gouden koffer aan de winnaar te overhandigen. Deelnemers die met dezelfde postcode meespelen als de thuiswinnaar verdelen dat bedrag ook nog met elkaar.

Hoogste opbrengst ooit

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij ging dit jaar 378 miljoen euro naar ruim 150 goede doelen. De hoogste opbrengst ooit. Met minimaal 40% van de inleg steunen deelnemers automatisch organisaties die zich inzetten voor mens en natuur.

Foto: Jurgen Jacob Lodder