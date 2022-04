Aalsmeerder gedood bij schietpartij in Hoofddorp

Hoofddorp/Aalsmeer – De politie zoekt getuigen en beelden van een schietpartij op vrijdag 1 april rond 11.55 uur op een parkeerplaats aan het Leenderbos. Hierbij is een 20-jarige man uit Aalsmeer om het leven gekomen.

Aan het einde van de ochtend kwam de melding binnen van de schietpartij op de parkeerplaats, waarbij meerdere schoten waren gehoord. De politie is snel naar de locatie gegaan en trof hier een zwaargewonde man aan. De hulpdiensten hebben geprobeerd het slachtoffer te redden, maar hij is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen.

Door de politie is direct een onderzoek gestart en in de omgeving is door meerdere eenheden gezocht naar verdachten. Hierbij werd ook een helikopter ingezet en is gezocht met politiehonden. Er zijn geen verdachten aangetroffen.

Tijdens het onderzoek heeft de recherche al een aantal getuigen gesproken, maar de politie is op zoek naar meer mensen die de schietpartij hebben gezien en/of camerabeelden hebben. Volgens getuigen zijn twee verdachten na de schietpartij weggereden in een zwarte auto, vermoedelijk een Volkswagen. Bent u rond het middaguur op vrijdag 1 april getuige geweest van de schietpartij bij het Leenderbos? Heeft u camerabeelden of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt ook direct uw informatie en beelden sturen via het tipformulier op de website van de politie. Vermeld daarbij het zaaknummer: 2022062866.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen