Hoofddorp/Aalsmeer – Vrijdag 1 april rond elf uur in de avond heeft de politie in Hoofddorp een 24-jarige man uit Aalsmeer aangehouden. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en zit vast voor verhoor.

Zijn rol bij het schietincident nabij het Leenderbos eerder deze dag wordt verder onderzocht. Hij zit in volledige beperkingen, dus op dit moment wordt geen verdere inhoudelijke informatie verstrekt. De politie zoekt nog getuigen. Bel 0900-8844 of doe een anonieme melding via 0800-7000.