Aalsmeer – De vergaande maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben negatieve gevolgen voor kwetsbare bevolkingsgroepen zoals ouderen. Zo zijn evenementen en gezelschaps-activiteiten geannuleerd. Ook bezoekjes aan ouderen worden afgeraden om het besmettingsrisico te verlagen.

Boodschappenhulp

Aalsmeer voor Elkaar staat voor u/jou klaar wanneer hulp nodig is. Met name boodschappenhulp is nu essentieel voor ouderen die de deur niet uit kunnen. Ook zijn er meer dan voorheen vrijwilligers nodig die onder andere boodschappen willen doen.

Hulp nodig of helpen?

Heb je hulp nodig of wil je helpen? Bel dan met Aalsmeer voor Elkaar. Het infopunt Aalsmeer en ook het spreekuur is gesloten, maar is elke ochtend bereikbaar via 0297-347510 of via team@aalsmeervoorelkaar.nl. Richtlijnen voor cliënten en vrijwilligers staan gepubliceerd op www.aalsmeervoorelkaar.nl. Op de site kunnen inwoners ook altijd zelf een hulpvraag of hulpaanbod plaatsen.

Foto: www.kicksfotos.nl