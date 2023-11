Radio Aalsmeer Top 100: Wie staat dit jaar op 1?

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag werden om 21.00 uur de stembussen voor de jaarlijkse Radio Aalsmeer Top 100 gesloten. In een programma met Meindert van der Zwaard, Marion Geisler en Frank Bunnik werd alvast vooruitgekeken naar de hitlijst die zondag 5 november op de radio- en tv-zender zal worden uitgezonden.

De stemperiode ging zaterdag 2 september van start tijdens een gezellige uitzending, live vanaf locatie op de braderie in de Zijdstraat en nu zeven weken later en vele stemmen verder, kan de balans worden opgemaakt. Zal ‘Aalsmeer’ van Jan Leliveld dit jaar opnieuw bovenaan staan? En zo ja, in welke versie dan? Waar in 2021 het origineel nog bovenaan de lijst prijkte, was het vorig jaar de remix van DJ Aversion die de meeste stemmen wist te bemachtigen.

Aalsmeerse producties

Hoe de top 10 er dit jaar uitziet, houdt de redactie van de Top 100 nog even geheim. Daarvoor zal de nieuwsgierige luisteraar op 5 november moeten luisteren naar de uitzending, waarin de gehele lijst wordt uitgezonden. Deze uitzending start om 12.00 uur en bereikt haar hoogtepunt iets voor 22.00 uur, met de bekendmaking van de nummer 1. De lijst wordt gepresenteerd door Eric Spaargaren, Lennart Bader, Meindert van der Zwaard, Marion Geisler, Rinus van Itterzon, Marco Lesmeister, Stevan van der Voet, Frank Bunnik, Lianda van der Schilden en Robert Arendse.

Op de top 10 na, is de rest van de lijst inmiddels bekend en terug te vinden op www.radioaalsmeer.nl. Daar is te zien dat er ook dit jaar weer veel ruimte is voor Aalsmeers producties. Net als vorig jaar zijn nummers van NinaLynn, Merel Meijdam en Little Boogie Boy Hein Meijer in de lijst terug te vinden. Daarnaast zijn er nieuwe binnenkomers van Lifeblood, RKDES 4 en Saskia Veenswijk met ‘De Tuinen van Aalsmeer’. ‘Het Grote Poel Lied’, stond vorig jaar op plek 25, maar is dit jaar niet terug te vinden in de nummers 11 tot en met 100. Heeft het nummer de lijst moeten verlaten? Of staat het wellicht bij de bovenste 10? Luister of kijk op zondag 5 november tussen 12.00 uur en 22.00 uur naar Radio of TV Aalsmeer om erachter te komen.