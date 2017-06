Aalsmeer Photo: Zonsondergang favoriet

Aalsmeer – Galerie Sous-Terre blijkt een uitstekende locatie om de door de vakjury uitgekozen foto’s van Aalsmeer Photo tentoon te stellen. Het thema: ‘Mooi Aalsmeer’ leverde ook een mooie serie foto’s op. Het was nu aan de kijker welke foto het meest favoriet was. Veel bezoekers vulden spontaan de formulieren in.

Als winnaar kwam Stef de Rijk uit de bus. Hij fotografeerde: Zonsondergang Poel. Benjamin Luijt schreef als commentaar: “Ik word er rustig van.” Maar Marjet Melse werd de uiteindelijke winnares van de foto met haar tekst: “De lichtval en vooral voor mij nostalgie. Door mijn verhuizing roept dit veel herinneringen op.”

Goede tweede werd Laurens Niezen. Hij had een half uur gewacht op het juiste fotomoment. Zijn geduld werd beloond. De reiger met een spartelende vis in zijn snavel stond er mooi op.

De deelnemende fotografen kunnen hun foto’s weer komen ophalen op zaterdag 1 juli bij Sous-Terre Aalsmeer. De galerie, tegenover de watertoren, is geopend in het weekend van 13.00 tot 17.00 uur. Mooie gelegenheid om ook de tentoonstelling Flower-Art te bekijken.

Janna van Zon