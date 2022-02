Aalsmeer neemt afscheid van buurtverbinder Helma

Aalsmeer – Vinden, verbinden en versterken. Dat waren de taken van Participes buurtverbinder Helma Keesom. En dat ze daar goed in geslaagd is, bleek tijdens haar afscheid in een goed gevuld buurthuis Hornmeer. Helma is inmiddels aan het genieten van haar welverdiende pensioen.

Overal waar iets te beleven viel in Aalsmeer en Kudelstaart, kwam je Helma tegen. Ze verbond niet alleen buurten, maar ook organisaties en mensen. Collega’s, betrokkenen en vertegenwoordigers van veel vrijwilligersorganisaties waren op het afscheid van de buurtverbinder om haar te bedanken voor haar werk.

Wethouder Wilma Alink van Zorg bedankte Helma namens de gemeente voor haar inzet en betrokkenheid: “Je was er voor alle inwoners en voor ons als gemeentelijke organisatie. De ondersteuning van de buurthuizen, buurtinitiatieven, het Poolse spreekuur, Lief en Leedstraten en alle andere projecten. De ware spin in het web”, aldus de wethouder, die ook de nieuwe buurtverbinders, Milena Luteijn en Dyane Stam, van harte welkom heette.

Cadeaubonnen

Als afscheidscadeau vroeg de buurtverbinder cadeaubonnen. Niet voor zichzelf, maar voor de organisaties Buurtgezinnen en HomeStart. Helma: “Ik ben opgegroeid in een fijn gezin in een rustige tijd en dat is de beste basis die je je kunt wensen. Als je het goed hebt, kun je geven. Dus zo wil ik op deze manier iets teruggeven aan de gemeente Aalsmeer, waar de basis van deze kinderen en hun gezin nu ligt.”

Veel waardering

Wethouder Alink was geroerd door dit gebaar: “Het zegt veel over jou als persoon dat je als afscheidscadeau cadeaubonnen wilde om weg te geven. Ook nu sta je nog steeds klaar voor de mensen die het nodig hebben. Toen wij onze bonnen gingen halen en vertelden over jouw afscheid, stelde de HEMA Zijdstraat nog twee extra bonnen beschikbaar. Dat laat zien dat je ontzettend wordt gewaardeerd in deze gemeente en dat is terecht.” De wethouder sloot af met gelukwensen voor de kersverse pensionado.