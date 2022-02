Aalsmeer Centrum trakteert voor Valentijnsdag

Aalsmeer – De meeste ondernemers in Aalsmeer Centrum verrassen hun klanten aanstaande zaterdag 12 februari met een mooie rode roos. Omdat het bijna Valentijnsdag is en ze blij zijn met hun klanten. Er worden rozen uitgedeeld bij de horeca, de winkels (exclusief de supermarkten), de kappers en salons.Hier geldt wel op is op.

En wie zaterdagmiddag naar Aalsmeer Centrum komt wordt ook nog eens getrakteerd p een lekker chocolade hartje. Deze worden uitgedeeld in de straten van het Centrum en ze zijn ‘geheel coronaproof’ netjes verpakt.

Valentijnsdag

Maandag 14 februari is het Valentijnsdag. De dag dat een geliefde verrast mag worden met een lief cadeautje. Of zeg dankjewel tegen een beste vriend/vriendin en trakteer op een lekkere lunch of etentje. De ondernemers in Aalsmeer Centrum staan voor de bezoekers klaar met advies en hulp.