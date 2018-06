Aalsmeer (bijna) klaar voor Flower Festival

Aalsmeer – Er wordt hard gewerkt in en bij de twee locaties waar dit weekend, zaterdag 16 en zondag 17 juni, de vijfde editie van het Aalsmeer Flower Festival gaat plaatsvinden. In The Beach is vrijdagmiddag de opening en vanaf zaterdag 11.00 uur zijn belangstellenden welkom om te komen genieten van bloemen, planten, rondleidingen door deze voormalige bloemenveiling (beide dagen om 12.30 en 14.30 uur door Henk de Gooijer), exposities en workshops, onder ander maskers maken, bloemschikken, bloementaartjes maken en muziek.

Uit Japan zijn de arrangeurs gearriveerd voor de Hana Ike Battles, wedstrijden bloemstukken maken waarbij het publiek de winnaar aan mag wijzen. Deze vinden beide dagen om 12.00, 14.00 en 16.00 uur plaats. En, er is muziek in The Beach. Zaterdagavond de discoparty Back In Tim en zondag een concert van Aalsmeers Harmonie.

Rozententoonstelling Roooz

Tweede locatie van het Flower Festival is de Historische Tuin en ook hier bruist het van verschilende activiteiten. Er zijn prachtige arrangementen met bloemen en planten te ontdekken, het tuinbouwmuseum is het decor voor de rozententoonstelling Roooz en er zijn mooie bloemenschilderijen te zien van de Aalsmeerse Afke Borgman.

Verder kunnen bezoekers plaats nemen in de veilingzaal en zelf gaan bieden op bloemen en planten. De veilingen zijn zaterdag om 14.30 en om 16.00 uur en zondag om 14.00 en om 16.00 uur. De Historische Tuin wordt eveneens beide dagen met muziek opgevrolijkt. Zaterdag laat het muziekduo Bites of Music van zich horen en zondag is het de beurt aan de Aalsmeerse band Ten Beers After.

Flower Selfie

De organisatie daagt bezoekers uit om met de mooiste creaties op de foto te gaan en de leukste afbeeldingen in te sturen voor de ‘Flower Selfie’ fotowedstrijd. Hiermee zijn mooie prijzen te winnen. De selfie opsturen kan naar www.aalsmeerflowerfestival.nl.

Op de site ook alle informatie over dit lustrum festival, zaterdag en zondag te bezoeken tussen 11.00 en 17.00 uur. Tussen de Historische Tuin en The Beach rijden pendelbussen en ingestapt kan worden in de watertaxi. Tickets voor het festival kosten 7,50 euro en zijn te koop bij beide locaties. Kinderen tot en met 14 jaar en houders van een Aalsmeerpas hebben gratis toegang.