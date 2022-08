Update: Uitslaande woningbrand aan de Kogge

Uithoorn – In de nacht van vrijdag op zaterdag is net na middernacht een heftige brand ontstaan in een hoekwoning aan de Kogge. De bewoner die in de woonkamer zat zag ineens in de keuken vuur en heeft dit nog geprobeerd te doven, maar moest al snel zijn woning uit vluchten. Bij aankomst van de eerste brandweerwagen bleek het om flinke uitslaande brand te gaan. Hierdoor werd direct opgeschaald naar middelbrand en de hoogwerker met nog een bluswagen van korps Mijdrecht kwamen ter assistentie. Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had kon niet worden voorkomen dat de benedenwoning geheel uitbrandde. Ook de woning erboven raakte flink beschadigd.

Brandwonden

Overburen hebben direct eerste hulpverleend aan de bewoner van de woning waar de brand is ontstaan door zijn arm en gezicht te koelen. Hij is daarna met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer is nog geruime tijd in en rond de woning bezig geweest om het vuur geheel uit te krijgen. Later in de nacht is de woning met hout dichtgemaakt. Bij daglicht is te zien dat de brand veel schade heeft aangericht. Over een oorzaak is op dit moment niet meer bekend dan dat er in de keuken brand is uitgebroken. (Foto Jan Uithol)