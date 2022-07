De Kwakel – Dat Kwakelaars een sterk dorpsgevoel hebben, is algemeen bekend. Tal van jaarlijkse evenementen en een rijk verenigingsleven brengen de dorpsbewoners steeds weer op de been. Die saamhorigheid maakt De Kwakel voor zowel geboren Kwakelaars als voor nieuwkomers tot een uniek dorp. Het Kwakelse gevoel is door Daan Bartels en Cor Onderwater tot onderwerp van een lied gemaakt: Het Gevoel van ‘ons De Kwakel’. Het idee voor een eigen lied voor De Kwakel komt van zowel Dirk Plasmeijer als van Cor Onderwater. Zonder het van elkaar te weten vroegen zij beiden aan dorpsgenoot en tekstschrijver Daan Bartels om op de melodie van Het Dorp van Wim Sonneveld een tekst over De Kwakel te schrijven. Tijdens het midzomeravondoptreden van de Kwakelse muziekvereniging Tavenu ging het lied in première.

Van idee tot lied

Daan Bartels: “Bij het verzoek van Dirk en Cor moest ik vooral denken aan hoe De Kwakel door de jaren heen is veranderd. Er zijn door de tijd nogal wat karakteristieke gebouwen tegen de vlakte gegaan en vervangen door nieuwbouw. Van een pittoresk dorpsgezicht is helaas niet echt sprake. Maar gelukkig bracht Cor me op een veel beter idee. Daarna lukte het vrij snel ons bijzondere dorp in woorden te vatten.”

Cor Onderwater: “Ik heb aan Daan verteld dat het mooie van ons dorp voor mij vooral schuilt in de hechte gemeenschap. Zelfs nieuwkomers, van wie de kinderen hier naar school gaan en meedoen aan Sport & Spel, worden daar als ze dat willen gemakkelijk onderdeel van. En elk jaar zoeken veel Kwakelaars elkaar weer op voor festiviteiten zoals de veilingavonden, het polderfeest en de kermis. Het is Daan goed gelukt om dat in tekst om te zetten. En als ik nu zijn woorden over de Boterdijk zing, dan krijg ik gewoon dik kippenvel!”

Op YouTube

De Kwakelse versie van Het Dorp, dat op zijn beurt geschreven is op de melodie van het Franse lied La Montagne van Jean Ferrat, is sinds 1 juli te beluisteren op YouTube. Cor heeft hiervoor het lied samen met technicus Kees Hoogervorst opgenomen in de studio van Radio Rick. De instrumentale begeleiding door muziekvereniging Tavenu was daarvoor al opgenomen. Het YouTube-filmpje is voorzien van een fotopresentatie; beelden geselecteerd door Dirk Plasmeijer van Stichting De Kwakel Toen & Nu en gemonteerd door Tom Brozius.