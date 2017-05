Aalsmeer – Aanstaande zondag 21 mei wordt alweer de vierde Aalsmeerse Bromfiets Tourrit gereden. Waarheen is een grote verrassing, maar de route is wederom spectaculair. Geen zee te hoog en geen pad te smal.

Er wordt verzameld om 11.30 uur bij Café Joppe in de Weteringstraat. Na een paar uur en zo’n dikke 70 kilometer worden de deelnemers terug verwacht. Dit zal zijn om ongeveer 16.30 uur. Natuurlijk zijn er verschillende masseurs (m/v) aanwezig om de billetjes weer soepel te krijgen.

Brommers kieken

Buiten Joppe start na de aankomst een uurtje oudhollands brommers kieken. Menig unieke exemplaren staan dan te pronken.

De inschrijving is reeds gesloten, er kan niemand meer bij. Maar kijken bij het vertrek of aankomst is natuurlijk net zo leuk en vast heel gezellig.