46ste Dorpentocht richting Nieuwkoop

Aalsmeer – Op zondag 1 juni wordt alweer voor de 46 ste keer de Dorpentocht verreden, een monument in dit deel van Nederland. Ieder jaar wordt er weer een unieke route uitgezet, waarbij de deelnemers ook de omgeving waarin zij wonen beter leren kennen. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd, waarmee de Dorpentocht onder andere een goed doel kan ondersteunen. Dit jaar is dat Stichting Komma en is een initiatief van Marc en Michel de Hond. Zij ondervonden zelf hoe fijn het is om een gesproken herinnering te hebben van hun moeder die jong gestorven is. Stichting Komma zet zich in om aan de hand van een interview een video te maken die het levensverhaal weergeeft van een ongeneeslijk zieke ouder. De stichting doet dit kosteloos en is afhankelijk van donaties.

Al jaren wil de Dorpentocht weer graag een route richting Nieuwkoop. Helaas vindt dan ook de Nieuwkoopse Triathlon plaats. Dit jaar wordt deze echter een week eerder gehouden, zodat de route eindelijk weer eens door het prachtige rivieren- en polderlandschap richting Nieuwkoop gehouden kan worden. De route is hierdoor dit jaar iets langer dan gebruikelijk om nog meer van dit moois te kunnen genieten. Het belooft dus weer een prachtige tocht te worden. De starttijden zijn een beetje veranderd. Starten kan tussen 9.30 en 14.00 uur, in Aalsmeer bij Café Sportzicht in de Sportlaan. Kijk voor meer startlocaties en de kosten op: www.dorpentocht.net.

Foto: Op ontdekking tijdens de 46ste Dorpentocht (foto aangeleverd).