40 jaar trouwe dienst griffier Martin de Graaf

De Ronde Venen – Donderdagavond 1 juni jl. is tijdens de marathon raadsvergadering van de Rondeveense gemeenteraad (13 uur vergaderingen over de kadernota 2018, verdeeld over twee dagen) griffier Martin de Graaf door de raad in het zonnetje gezet in verband met het feit dat hij 40 jaar werkzaam was bij de gemeentelijke overheid. Raadslid Rudolf van Olden van de VVD spraak hem namens de raad toe: “Martin woont en werkt vrijwel zijn hele leven in De Ronde Venen en heeft zowel bij de voormalige gemeenten Vinkeveen en Waverveen, als Wilnis gewerkt op de afdeling Financiën Ook in de ‘oude’ gemeente De Ronde Venen is hij voordat hij de overstap naar de griffie maakte, werkzaam geweest als afdelingsmanager van de afdeling Financiën en Juridische zaken. Hij heeft zichtbaar plezier in zijn werk, plezier in debat zonder daar zelf aan mee te doen. Hij is vriendelijk, degelijk, deugdelijk in zijn werk. Hij is een icoon in degelijke service voor de gemeenteraad.”

Martin, die een groot fan is van Feijenoord, ontving van de raad twee plaatsen in een skybox/business saet met alle toebehoren voor de strijd om de Johan Cruijff schaal in de Kuip op 5 augustus.