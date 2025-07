4 Prijswinnaars Tour de France spel Meerbode

Aalsmeer – Dat de Tour de France een strijd zou gaan worden tussen de Deen Jonas Vingegaard en de winnaar van vorig jaar, Tadej Pogacar uit Slovenië, stond op voorhand vast. Ook de deelnemers aan het Tour Spel van de Meerbode kozen voor of Vingegaard of voor Pogacar, andere namen zijn niet genoemd. En dat is toch best opvallend. Het aantal inzendingen was overigens bijzonder groot, een flinke zoekerij om uit de ‘dikke’ stapel vier winnaars te kiezen.

Na alle antwoorden bekeken te hebben bleken ‘slechts’ vijftien deelnemers alle vragen goed beantwoord te hebben en zij hadden de juiste oplossing van de puzzel ingevuld. Wie wint de gele trui? Dat was uiteindelijk Tadej Pogacar. Welke Nederlander wint de meeste etappes? In deze waren alle ogen gericht op Mattieu van der Poel en hij bewees goed in zijn vel te zitten en won twee keer een etappe (de tiende en de vijftiende). Bij de vraag hoeveel Nederlanders winnen een etappe werden verschillende antwoorden gegeven, allemaal wel voorzichtige, van één tot drie (niet meer). Het waren twee Nederlanders. Naast Mattieu van der Poel wist Thymen Arends een (berg)etappe te winnen. En de oplossing van de puzzel: Tour van Rijsel naar Parijs.

Vier prijzen mag de Meerbode dankzij ondernemers in Aalsmeer verdelen. Een cadeaubon ter waarde van 200 euro van Bert de Vries Fietsen, een waardebon van 100 euro van Waning Tweewielers, een dekbedovertrek van Team Visma ter waarde van 49.95 euro van Den Ouden Goemans (wonen en slapen) en een proeftas ‘zomertoppers’ ter waarde van 35 euro van Wittebol Wine & Spirits.

De cadeaubon van Bert de Vries Fietsen aan de Oosteinderweg 205 is gewonnen door Jolanda van de Hoek uit Kudelstaart, de waardebon van Waning Tweewielers in de Zijdstraat 5 mag besteed worden door M. Versteeg uit Aalsmeerderbrug, het Team Visma dekbedovertrek van Den Ouden Goemans in de Zijdstraat 23 is de prijs voor Riet Schijf uit Aalsmeer en proosten met de proeftas ‘Zomertoppers’ van Wittebol Wine & Spirits in de Ophelialaan 116 mogen Willem en Sylvia Groenewegen uit Aalsmeer. Gefeliciteerd met jullie prijs! De winnaars en sponsors van de prijzen zijn schriftelijk (brief en mail) op de hoogte gesteld.