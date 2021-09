30 Kilometer in de Ophelialaan!

Aalsmeer – In de Ophelialaan, het gedeelte tussen de Stommeerweg en de Hortensialaan, zijn nieuwe borden geplaatst. Automobilisten worden gesommeerd 30 kilometer te rijden en wie deze snelheid overtreedt kan tijdens controle rekenen op een proces-verbaal. De maatregel is natuurlijk niet voor niets ingesteld. Al lange tijd klagen bewoners van deze straat over snelheidsduivels.

Het gaspedaal wordt veelal flink ingetrapt, tot ver boven de hier tot vorige week geldende snelheid van 50 kilometer per uur. Hopelijk hebben de borden effect, maar er blijven natuurlijk en helaas altijd weggebruikers die ‘haast’ hebben en door woonwijken racen.