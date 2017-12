Grafiekgroep in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – De Grafiekgroep Bergen, één van de oudste en meest gerenommeerde grafiekgroepen in Nederland, is met negen kunstenaars neergestreken in het Oude Raadhuis. Het heeft een heel diverse expositie opgeleverd waarin de leden hun kunnen tonen. Het grafisch vakmanschap en het plezier spatten er van af. Een expositie die zeer de moeite waard is om gezien te hebben. KCA houdt het Oude Raadhuis draaiende met de inzet van een grote groep vrijwilligers. Reden genoeg om een aantal suppoosten nu aan het woord te laten en te vragen over wat hun favoriete kunstwerk is bij deze expositie.

‘Naar de nieuwe tijd’

Deze keer de favoriet van Sikko van Daal. Gepensioneerd tandarts Van Daal hoeft er helemaal niet lang over na te denken. Zonder aarzelen loopt hij naar de Tuinzaal waar het werk ‘Naar de nieuwe tijd’ van de hand van graficus Gea Karhof hangt. Het is met 2250 euro toevallig het duurste stuk uit de tentoonstelling. “Kijk je ziet hier allemaal bekende torens van over de hele wereld. Wat ze er vervolgens mee doet is ontzettend lollig. Hoe beter je kijkt hoe meer je er op ziet. Je raakt er niet op uitgekeken. Het is ongelooflijk hoeveel werk hier in zit. Al die etsen zijn met de hand ingekleurd en getekend. Zo’n figuurtje als Donald Duck daar tussen die gebouwen en die superhelden geeft het werk iets tijdloos.” Van Daal is nu een jaar of vijf aan het Oude Raadhuis verbonden. Hij zegt altijd al iets met kunst gehad te hebben. “Voor mij heeft het veel met liefde te maken. Zo’n oud gebouwtje, zo’n monumentje midden in het dorp dat trekt mij aan. Dat heeft wat. Dus vijf jaar geleden dacht ik laat ik mij maar opgeven. Nu ben ik niet alleen suppoost, maar help ik elke expositie ook met inrichten. Je zou kunnen zeggen dat dit grafiek academisch is opgehangen“, grapt Van Daal.

De expositie in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is nog tot en met 21 januari 2018 te zien. De openingstijden zijn donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur.