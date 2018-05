25 Bekeuringen na verkeerscontroles

Aalsmeer – De politie Aalsmeer en Uithoorn heeft woensdag 16 mei op twee plekkken een algemene verkeerscontrole gehouden. Samen met het Verkeer Handhavind Team (VHT) is in de middag gestart op het parkeerterrein aan de Dreef. ’s Avonds is de tweede controle gehouden op de Koningin Maximalaan (oude N201) in Uithoorn ter hoogte van het gezondheidscentrum.

In totaal zijn 73 auto’s en 31 scooters gecontroleerd en hierbij is een groot aantal overtredingen geconstateerd. Zo droegen zes bestuurders niet de verplichte gordel, kon vijf keer het kentekenbewijs en drie keer het rijbewijs niet getoond worden. Verder was een auto niet gekeurd, een ander voertuig niet verzekerd en werden niet werkende rem- en knipperlichten geconstateerd.

Ook zijn bekeuringen uitgeschreven voor het negeren van het rode stoplicht en het niet volgen van de verplichte rijrichting. In totaal hebben 25 bestuurders een proces-verbaal gekregen.

Foto en bron: Politie Aalsmeer Uithoorn