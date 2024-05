Veilig zwemmen in open water in Aalsmeer

Aalsmeer – Het zwemseizoen 2024 voor open water is woensdag 1 mei van start gegaan. Zwemmen en recreëren in het water en op het strand brengt verkoeling en plezier, maar is niet zonder risico’s.

Veiligheid

Jaarlijks verdrinken in Nederland tientallen mensen in het open water of worden ziek, omdat het water niet schoon is. De provincie adviseert daarom alleen te zwemmen op aangewezen zwemlocaties. Er zijn totaal 151 plekken aangewezen als zwemlocatie. In Aalsmeer zijn dit het Oosterbad, recreatie-eiland Vrouwentroost (Surfeiland) en de zwemsteiger aan de Herenweg. Op alle locaties wordt de veiligheid en de kwaliteit van het zwemwater regelmatig gecontroleerd. Op het blauwe informatiebord bij de zwemlocatie of op www.zwemwater.nl is te zien of een specifiek zwemadvies geldt. Wanneer men gaat zwemmen, is het belangrijk ervoor te zorgen er iemand op hen let.

Gezondheid

Tijdens het zwemseizoen wordt de kwaliteit van het zwemwater regelmatig gemeten op bepaalde (poep)bacteriën of terugkerend blauwalg. De provincie laat dit jaar voor het eerst controleren op de aanwezigheid van PFAS bij verschillende zwemlocaties. De provincie wil erachter gekomen hoe dit zit bij de aangewezen zwemlocaties in Noord-Holland. Het is aan te raden altijd te douchen na het zwemmen in open water. Is dit niet mogelijk, dan moet men in ieder geval de handen te wassen voordat ze iets eten. Bij watersporten als surfen en kajakken komen mensen ook in aanraking met open water. Hiervoor gelden dezelfde adviezen als voor zwemmen: douche na in het water te zijn geweest of was in ieder geval de handen voordat je gaat eten.