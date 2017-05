21 Kandidaten voor kinderburgemeester

Aalsmeer – In totaal 21 kinderen hebben zich kandidaat gesteld voor de functie van kinderburgemeester. Woensdag 24 mei krijgen deze jongens en meisjes een leuke en leerzame middag aangeboden met onder andere een workshop en een rondleiding door het gemeentehuis. Ook moeten de kandidaten zich presenteren aan de jury. Deze bestaat uit wethouder Gertjan van der Hoeven, Ruud Eveleens van De Binding, Heleen Broerse (directie De Wegwijzer) en de huidige kinderburgemeester Sophie van Raaphorst.

Uit de 21 kandidaten worden aan het einde van de dag zes jongens en meisjes geselecteerd die verder mogen naar de volgende ronde, de verkiezingen. De zes kandidaten gaan tussen 24 mei en 17 juni campagne voeren om zoveel mogelijk kinderen op zich te laten stemmen. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd uit Aalsmeer en Kudelstaart mogen stemmen op hun favoriete kinderburgemeester.

Er worden dit jaar twee stemronden gehouden: Een op zaterdag 10 juni in The Beach. Op deze datum kunnen deelnemers aan de sportmiddag van de Juniorpramenrace vanaf 15.00 uur stemmen. Alle andere kinderen kunnen op zaterdag 17 juni tussen 10.00 en 14.00 uur hun stem uitbrengen tijdens het Flower Festival op het Molenplein en in de Zijdstraat in het Centrum. Op donderdag 29 juni tijdens het evenement ‘Bouw een bootje’ tijdens de Westeinder Water Week wordt afscheid genomen van Sophie en wordt de nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd door wethouder Gertjan van der Hoeven.