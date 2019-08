200 inwoners maken eigen geldplan met Startpunt Geldzaken

Deze maand heeft de 200 ste inwoner van Uithoorn een online geldplan ingevuld via Startpunt Geldzaken. De geldplannen zijn een handige manier om persoonlijk en gratis online advies te krijgen over geldHet kan onder andere uitkomst bieden voor inwoners die met het beschikbare budget moeilijk rondkomen, met pensioen gaan, maar ook voor mensen die willen sparen voor bijvoorbeeld de studie van (klein)kinderen. Bij de verschillende soorten geldplannen worden tips en adviezen gegeven. In totaal worden er via de website van Startpunt Geldzaken zeven verschillende geldplannen aangeboden. Het geldplan ‘Kom uit de geldzorgen’ is in Uithoorn het meeste ingevuld: 74 keer. Gevolgd door ‘Beter rondkomen’. Deze is 64 keer ingevuld.

Uitleg

De Uithoornse wethouder Ria Zijlstra legt uit waarom de gemeente is aangesloten bij Startpunt Geldzaken: ,,Er zijn verschillende momenten in het leven die invloed kunnen hebben op de financiële situatie. Denk aan (onverwachte) gebeurtenissen zoals een scheiding of het verliezen van een baan. Deze gebeurtenissen zijn direct van invloed op het beschikbare budget terwijl de uitgaven voor huur of hypotheek doorlopen. De online geldplannen kunnen dan helpen om de eigen geldzaken weer in balans te brengen.” Vervolgt: ,,Voordeel van de online geldplannen is dat je het kan invullen op een tijdstip dat het jezelf uitkomt en je kan het gewoon thuis invullen. Je hoeft dus er geen afspraak voor te maken of naar een instantie toe te gaan. Het is een laagdrempelige gratis, online hulpmiddel voor iedereen.”. Het gebruik van geldplannen is anoniem zodat de privacy is verzekerd. Inmiddels zijn meer dan 125 gemeenten aangesloten bij Startpunt Geldzaken. De geldplannen zijn te vinden via: www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.