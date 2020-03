2 Personen in Aalsmeer besmet met coronavirus

Burgemeester benadrukt: “Geen reden voor grote onrust”

Aalsmeer – In Aalsmeer zijn twee personen uit verschillende gezinnen besmet met het coronavirus (Covid-19). De twee personen zijn met elkaar op wintersport geweest in een risicogebied. De overige gezinsleden van de besmette personen hebben nog geen ziekteverschijnselen. De gezinnen van de twee personen zijn thuis vanaf 8 maart in quarantaine.

Beperkt contact

Beide personen kregen vrijdag 6 maart de eerste ziekteverschijnselen waarna zij zich direct hebben gemeld bij de GGD. Ze hebben in de tussenliggende periode slechts beperkt contact buiten de deur gehad. Naar die contacten is inmiddels door de GGD een onderzoek gestart. De komende twee weken wordt de gezondheid van de overige gezinsleden goed in de gaten gehouden door de GGD.

“Het is belangrijk de landelijke richtlijnen rond het omgaan met het virus aan te houden”, zegt burgemeester Gido Oude Kotte. “Als je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 graden hebt, blijf dan vooral thuis als dat kan. En beperk het bezoek aan kwetsbare personen, zoals zieken en ouderen. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met de huisarts.”

Geen reden grote onrust

Verder is handen gegeven en verder lichamelijk contact, zoals drie zoenen ter begroeting, tijdelijk uit den boze. De burgemeester benadrukt dat er geen reden is voor grote onrust.

“Het RIVM gaat ervan uit dat meer mensen het virus gaan krijgen. Voor mensen in goede conditie en kinderen betekent dit virus volgens het RIVM ook geen extra risico voor de gezondheid. Wij vertrouwen op de deskundigheid van de specialisten van het RIVM en de GGD. De maatregelen die er nu zijn, zijn er op gericht om een plotselinge extra druk op onze medische voorzieningen zoveel mogelijk te voorkomen.”

Richtlijnen RIVM en GGD

De burgemeester zegt te hopen dat de twee bewoners snel van het virus herstellen. “Het lijkt er steeds meer op dat het virus te vergelijken is met een gewone griep. Alleen krijg je dit virus ogenschijnlijk makkelijker dan andere virussen. En om de snelheid van verspreiding tegen te gaan en kwetsbare groepen zoveel mogelijk te ontzien, is het van belang om te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Geen handen schudden, handen regelmatig wassen, eenmalig papieren zakdoeken gebruiken, niezen in je elleboog en zoveel mogelijk thuisblijven als je ziekteverschijnselen hebt. Volg daarnaast ook vooral eventuele nieuwe instructies van het RIVM.”