Twee aanrijdingen op één dag

Aalsmeer – Rond één uur in de middag op dinsdag 20 juni zijn twee auto’s op elkaar gebotst op de kruising Machineweg met de Aalsmeerderweg (zie foto). De politie en de ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. Beide voertuigen liepen flinke schade op. De oorzaak van de aanrijding is vooralsnog onbekend. Er is onderzoek gedaan. Het was best een drukke dag voor de hulpdiensten, want rond half acht in avond kwam een melding van opnieuw een aanrijding. Dit keer op de kruising N201 met de Legmeerdijk. De zoveelste hier op dit drukke punt. Het betrof een kopstaart aanrijding waar vier voertuigen bij betrokken waren. Eén van de bestuurders is ter controle overgebracht naar het Amstelland ziekenhuis. De weg is geruime tijd afgesloten geweest voor onderzoek en om alle los geraakte onderdelen te verwijderen.

Foto: Yvonne van Doorn