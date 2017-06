1e Zwerfboekstation voor kinderen

Aalsmeer – Ongeveer 25 kinderen van Buitenschoolse opvang De Berenboot luisterden afgelopen dinsdag ademloos naar kinderboekenschrijfster Marieke Smithuis, die voorlas uit haar eigen boek Lotte & Roos. De kinderen en andere genodigden waren naar het gemeentehuis gekomen voor de feestelijke opening van het eerste Aalsmeerse kinderzwerfboekstation. In heel Nederland zijn er inmiddels al meer dan 100 van dergelijke kinderzwerfboekstations en ze voorzien duidelijk in een grote behoefte.

Wethouder Gertjan van der Hoeven en kinderburgemeester Sophie openden gezamenlijk de feestelijke bijeenkomst en benadrukten het plezier en het belang van lezen. Gertjan van der Hoeven: “De gemeente vindt dat iedereen mee moet kunnen doen aan de Aalsmeerse samenleving. Dit betekent voor kinderen en jongeren dat zij de kans moeten krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, daarom vinden we het ook erg leuk dat alle kinderen van Aalsmeer nu gratis aantrekkelijke boeken kunnen meenemen uit het kinderzwerfboekstation in het gemeentehuis of boeken die zij gelezen hebben er naar toe kunnen brengen. Overigens kunnen ook alle kinderen tot 18 jaar gratis lid worden bij de bibliotheek.”

Het Kinderzwerfboekstation is een landelijk netwerk dat er naar streeft om in alle wijken van Nederland voor alle kinderen gratis boeken ter beschikking te stellen. De gemeente Aalsmeer omarmt dit initiatief en heeft daarom in de burgerzaal een dergelijk station ingericht. Zonder administratie of kosten kunnen kinderen daar boeken meenemen om te lezen. Het kinderboekenstation wordt gevuld met kinderboeken die mensen overhebben.

De buurtboekenkast werkt in feite hetzelfde als het kinderzwerfboekstation maar dan alleen met boeken voor volwassenen. Van de buurtboekenkast zijn er inmiddels al een tiental in Aalsmeer. Gemeenteraadslid Rik Rolleman legde tijdens de opening uit dat het idee van de Aalsmeerse buurtboekenkast een initiatief van bewoners is. Op facebook is te vinden waar de buurtboekenkasten zich bevinden. De kinderen werden zoals altijd in het gemeentehuis getrakteerd op gezonde hapjes en drankjes. Aalsmeer is JOGGgemeente.