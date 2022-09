17.500  euro voor Stichting het Vergeten Kind

Uithoorn/De Kwakel – Vrijdag 2 september jl. was de 23e editie van de door Lionsclub Uithoorn / De Kwakel georganiseerde Golfdag op een zonovergoten Golfpark Wilnis. De opbrengst van deze Golfdag was dit keer voor de Stichting het Vergeten Kind.

Maar liefst 22 flights hadden zich ingeschreven voor dit toernooi.

De succesvolle middag, werd afgesloten met een prijsuitreiking en een goed georganiseerd diner, waarbij Jeroen van Woudenberg, van de Stichting het Vergeten Kind, een indrukwekkend verhaal hield over zijn organisatie en de verschillende kinderactiviteiten die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen.

Uit onderzoek blijkt dat het voor de ontwikkeling van kinderen uit moeilijke thuissituaties van noodzakelijk belang is om positieve ervaringen op te doen. Om even dagelijkse problemen en zorgen opzij te kunnen zetten en ‘gewoon’ even kind te zijn. Zodat ze toekomst weer positief tegemoet kunnen zien.

Naast hun kinderprogramma’s ontwikkelen zij ook programma’s en projecten die gericht zijn op het duurzaam en structureel verbeteren van het leven van kwetsbare kinderen. Initiatieven die bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor kinderen in deze doelgroep. Het liefst in hun eigen gezin.

Door de vele sponsoren, een loterij en een veiling met mooie prijzen en kavels, kon Lions golftoernooi directeur Coen van Olst op het eind van de avond maar liefst € 17.500,– (zeventienduizendvijfhonderd euro) aan Jeroen van Woudenberg van Stichting het Vergeten Kind overhandigen.

De 24e editie staat alweer gepland en wel op 1 september 2023.