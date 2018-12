100.000 oliebollen verkocht door “De Morgenster”

Vinkeveen – Zaterdag 29 december verkocht de oliebollen commissie van de Protestantse gemeente “De Morgenster” de 100.000ste oliebol sinds ze met de decemberactie begonnen is. In 15 jaar is de actie uitgegroeid tot een bekende verschijning in Vinkeveen. De groep van soms meer dan 80 vrijwilligers werkte dit jaar met elkaar meer dan 400 uur aan de actie. Om het heuglijke feit te vieren ontving de koper, Gerrie Janne van Selm uit Vinkeveen een herinnering en een zak oliebollen en beignets. Maar ook de Voedselbank De Ronde Venen deelt in de vreugde. Op maandag 31 december ontvingen zij 30 zakken oliebollen die op dezelfde dag worden uitgegeven. Eerder dit jaar werd gebakken voor ontwikkelingshulp wat het mooie bedrag van 1550 Euro opleverde voor een kindertehuis in Roemenië. ( foto Nellie van Vliet)