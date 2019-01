﻿Zo kun je iets betekenen voor nieuwkomers!

Uithoorn – Gesproken taal in de praktijk brengen en contact maken is gewoon verschrikkelijk moeilijk als anderstalige in Nederland. Als vrijwilliger van het Taalcafé kan jij heel veel betekenen! Het Taalcafé, dat binnenkort, wekelijks op de woensdagavond opent in de bibliotheek aan de Dorpsstraat, is een perfecte plek waar anderstaligen, naast de Nederlandse les of inburgeringsschool, vooral het spreken in de praktijk kunnen oefenen. “Een plek waar de mogelijkheid voor anderstaligen wordt geboden, om gesprekken in de praktijk, buiten de school om, te kunnen oefenen, juichen wij enorm toe. Het helpt bij de inburgeringslessen en het examen, maar wat eigenlijk veel belangrijker is, is dat nieuwkomers veel beter contact kunnen maken en dat geeft hen een heel prettig, veel geaccepteerder gevoel. Bijzonder nuttig voor integratie, dat spreekt voor zich. Het Taalhuis Uithoorn organiseert dit en wij werken nauw met hen samen om de inburgeraars zo goed mogelijk te helpen”, aldus Peter Meijer, directeur van Bureau Onderwijsprojecten (inburgeringsschool). In het Taalcafé kunnen anderstaligen gewoon binnenlopen, het is een ontspannen omgeving, waar onder het genot van een kopje thee of koffie gesprekken op gang kunnen komen. Er is ook ruimte voor een spelletje, voor muziek, voor alleen luisteren, voor vragen/discussie, het oefenen van een bepaalde dialoog, kortom een veelzijdig en vooral laagdrempelig aanbod. Taalcafé kan echter pas starten als er voldoende vrijwilligers zijn. Vind je het leuk om met anderstaligen, in een prettige sfeer, te oefenen met praten? Je wordt getraind en ondersteund met methodes! Op die manier kan jij helpen bouwen aan het zelfvertrouwen, zodat de durf van een anderstalige om te praten zichtbaar toeneemt. Kortom je kan heel veel betekenen voor nieuwkomers! Is je interesse gewekt, neem dan contact op met Claudia Prange, projectcoördinator Taalhuis Uithoorn via 0297-230280 of via c.prange@stdb.nl.