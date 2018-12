Winterwandeling smaakt naar meer

De Hoef – Afgelopen woensdag verzamelden zich weer vele wandelaars voor een winterwandeling. Deze keer was dorpskern De Hoef aan de beurt. Met ruim twintig mensen gingen we onder begeleiding van de Buurtsportcoach, Jos Kooijman, op pad.

Na een frisse neus gehaald te hebben werden wij warm ontvangen in Dorpshuis De Springbok. Hier stond een dampende pan erwtensoep klaar van Versteeg. Heerlijk en vooral heel gezellig om zo na te praten. Nadat alle stempelkaarten waren voorzien van een stempel ging iedereen weer naar huis. Ook dit was een zeer geslaagde wandeling door het prachtige dorp De Hoef.

Ook een keer mee winterwandelen? Dat kan nog, er komen er nog vier. Op woensdag 16 januari vanaf 11:00 uur in Buurtkamer Wilnis, op woensdag 30 januari bij De vijf bogen in Baambrugge. Op donderdag 7 februari is Vinkeveen aan de beurt en starten we bij de Boei en de laatste wandeling is op maandag 25 februari in Abcoude vanuit de Angstelborgh. Meedoen is kosteloos en inschrijven is niet nodig. Gewoon rond elf uur bij de verzamelplek zijn. De winterwandelingen worden georganiseerd door Pim Jongsma van Tympaan-De Baat en Jos Kooijman, de Buurtsportcoach.