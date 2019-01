﻿Winterwandelen van berg naar wildernis

W

Regio – Zaterdag 19 januari organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een winterwandeling. Verzamelpunt: om 9:30 uur op de parkeerplaats bij de algemene begraafplaats in Wilnis. In deze streek konden mensen zich al vroeg vestigen: de voorlaatste ijstijd had een “berg” achtergelaten waar de eerste ontginners konden wonen, misschien wel vanaf de 9e eeuw. We volgen een pad langs hun weilanden, 1000 jaar oud nu. En dan volgt de Vecht, schoonheid en herinneringen. We eindigen in één van de laatste restanten van een veenwildernis. Ook in de winter is het heerlijk om buiten te zijn, te lopen, te kijken. Tijdens de IVN-Winterwandelingen lopen we wel door, we willen immers op temperatuur blijven, maar af en toe staan we stil bij de bijzonderheden van de omgeving.

De wandeling is ongeveer 9 km lang en duurt tot ongeveer 12.30 uur.

Draag stevige waterdichte schoenen of kaplaarzen en warme kleding. Neem een (warme) drank mee voor tijdens de “pauze”. Wilt u meteen bij het startpunt beginnen of verdere informatie, dan neemt u contact op met Hans Tuinenburg, 06 18082328.