﻿VVD ﻿“N201 bocht weg, maar ook viaduct Vinkeveen weg”.

De Ronde Venen – Recent heeft de provincie vergaderd over de voorkeursvariant voor het verbeteren van de doorstroming van de N201. VVD De Ronde Venen is blij met het voorstel om de bocht bij Hofland aan te pakken en te strekken. Hiermee gaat een grote wens van de VVD, die zich hier al jarenlang wordt heeft ingezet, eindelijk in vervulling. Dit gaat tijdwinst opleveren voor de automobilist, is veiliger en zal de overlast voor Hofland oplossen. Over het voorstel voor een tunnel bij Vinkeveen was men het in de provincie nog niet eens. Er wordt aangehikt tegen de kosten, want beide tunnels (bij Vinkeveen en bij Vreeland) gaan ongeveer een miljard euro kosten. Mogelijk wordt er bij het Rijk aangeklopt voor een bijdrage. VVD De Ronde Venen zet zich ervoor in om zowel bij provincie als rijk aan te dringen op het realiseren van de tunnel bij Vinkeveen. Dat is veilig en verantwoord. Veilig voor Vinkeveen en de gebruikers van de N201, verantwoord voor de leefbaarheid van onze dorpen en verantwoord voor de economische positie van de ondernemers in De Ronde Venen. Rob Evers, raadslid VVD: “ik ben heel blij dat er nu eindelijk verbeteringen komen in de doorstroming van de N201, voor een tunnel bij Vinkeveen zullen we ons sterk maken in de volgende fase van het project waarin de verdere uitwerking zal plaatsvinden”. Start van de eerste verbeteringen zullen plaatsvinden vanaf 2020.