﻿Ondertekening bouwteamovereenkomst Het Sporthuis Abcoude

De Ronde Venen – Op dinsdag 2 april jongstleden ondertekenden Ad Geerlings en Esther Grondijs (de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Het Sporthuis Abcoude) namens Stichting Zwembad Abcoude en Hans van Norel van Van Norel Bouwgroep en Eddy Vlijm van Hellebrekers Technieken de bouwteamovereenkomsten voor de realisatie van Het Sporthuis Abcoude. Een belangrijke mijlpaal en mooie stap!

De komende periode gaat het bouwteam aan de slag met de gedetailleerdere technische uitwerkingen en de bouwvoorbereiding. Het projectmanagement en de budgetbewaking is in handen van het adviesbureau 4Building uit Nieuw Vennep. Namens de stichting hebben de bestuursleden Esther Grondijs en Ad Geerlings de projectleiding. Voor technisch advies worden zij hierbij ondersteund door Nico Hennipman uit Abcoude, die jarenlange ervaring heeft met projecten van dergelijke omvang en zich nu vrijwillig inzet voor Het Sporthuis.

Eerste paal

Corien van der Linden, voorzitter van de Stichting Zwembad Abcoude, heeft veel vertrouwen in de twee geselecteerde partijen. “Van Norel Bouwgroep en Hellebrekers Technieken hebben enorm veel ervaring in sport-/zwemaccommodaties. In het traject dat we nu met elkaar hebben doorlopen, merk je aan alles dat deze twee partijen graag Het Sporthuis bouwen. Ze denken niet alleen mee, maar ook vooruit om Het Sporthuis Abcoude aan alle eisen en voorwaarden te laten voldoen én om dat binnen het gestelde budget te realiseren. Wij hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking en we kijken uit naar het moment dat de bouw gaat beginnen.”

Het streven is dat de eerste paal direct na de bouwvakantie van deze zomer geslagen zal worden.