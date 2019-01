Ondanks regen is Uithoorns Mooiste een prachtig evenement

Uithoorn – De weergoden hebben de organisatoren van atletiekvereniging AKU in de afgelopen week wel in spanning gelaten.

In het begin van de week zorgde de sneeuw wel voor prachtig winterse taferelen, maar voor lopers is een gladde ondergrond door sneeuw of ijzel een gruwel en door de aanhoudende vorst leek het er op dat op bepaalde delen van het parcours door de gladheid gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan. Op donderdag werd daarom besloten om sponsor Kooijman en de gemeente in te schakelen om het startplein op sportpark de Randhoorn en een aantal straten schoon te wegen. Achteraf bleek dat niet nodig te zijn aangezien door de regen en hogere temperaturen op vrijdag de sneeuw heel snel was verdwenen.

Regen spelbreker?

Vervolgens beloofden de weersvoorspellingen op zaterdag voor de zondag niet veel goeds en dat kwam wel uit want vanaf 7.30u. tot 13.30u. heeft het zondag aan een stuk geregend.

Maar ook nu bleek wel weer dat veel hardlopers zich niet door regen laten tegenhouden en al snel na 9.00u. werd duidelijk dat een grote groep sportievelingen de weg naar AKU hadden gevonden en de regen wilden trotseren.

Uiteindelijk bleek dat de lopers niet echt last hadden van de regen en aangaven lekker te hebben gelopen. Voor alle vrijwilligers bij start-finish en de verkeersregelaars op het parcours werden na verloop van tijd drijfnat en ook koud, deze groep verdiende deze dag enorm veel respect van iedereen.

Alles bij elkaar hebben de slechte voorspellingen en de regen op de ramen ’s morgens vroeg wel een aantal lopers thuis gehouden, in totaal telde organisatie bijna 1300 deelnemers en dat waren er 200 minder dan vorig jaar. Voor meer nieuws en uitslagen lees de Nieuwe Meerbode woensdag 30 januari