﻿Gemeente en Ondernemersfonds ondertekenen convenant

Uithoorn – Met de ondertekening van een convenant, door Jan Hazen namens de gemeente Uithoorn en Cees Zandvliet namens het ondernemersfonds Uithoorn, bekrachtigen beide partijen de samenwerking voor een volgende periode van 6 jaar. De ondertekening volgt op de viering van het 6-jarig bestaan van het ondernemersfonds vorig jaar.. Bij de ondertekening waren aanwezig wethouder Jan Hazen (Economische zaken), Voorzitter Cees Zandvliet, Joep Szejnoga en John de Vries.

In november 2018 besloot de gemeenteraad al unaniem om in te stemmen met een verlenging van het bestaan van het ondernemersfonds. Het fonds, dat is opgericht in 2012, kan nu doorgaan met het goede werk dat het verricht. Zo maakt het fonds collectieve initiatieven, projecten en investeringen binnen Uithoorn en De Kwakel mogelijk als deze bijdragen aan ondernemerschap en de economie.

Convenant

Het ondernemersfonds heeft zijn eigen voorwaarden, statuten en toezicht. De gemeente voert een ondersteunende rol uit bij het fonds. Dit is mede ingegeven door het feit dat de financiering van het fonds plaatsvindt door een extra opslag van 10% op de onroerendzaakbelasting niet woningen.

De gemeente ziet er dus mede op toe dat het bestuur van het ondernemersfonds zijn werk goed doet. Bedrijven en instellingen kunnen met initiatieven die bijdragen aan een goed ondernemersklimaat een beroep doen op het Ondernemersfonds.

Wethouder Hazen: “Het ondernemersfonds heeft de afgelopen 6 jaar al veel goed werk verricht. Daarom is ervoor gekozen het fonds voor 6 jaar te verlengen. Dit laatste is mede vastgelegd in het ondertekende convenant. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat het goed is om veel initiatieven bij de ondernemers te laten. Dankzij hen zijn de laatste jaren initiatieven ontplooid die anders niet van de grond waren gekomen. “